Wut am Arbeitsplatz „Wo Menschen sind, ist immer Reibung“

Wut muss sich nicht immer in offen aggressivem Verhalten äußern, so die Beobachtung von Mediatorin Gaby Schramm aus Gütersloh. „Wut ist eine Grundemotion, sie kann sich aber in ganz unterschiedlichen Symptomen äußern“, sagt Schramm. Aggression und aktive Feindseligkeit bis hin zu Handgreiflichkeiten und Sabotageakten sind nur eine Spielart der Wut. Genauso kann Wut in Depression, innere Kündigung, häufiges Krankmelden oder Zynismus münden.