Wut : Was macht Sie im Büro rasend?

Erzählen Sie uns von den Dingen, die Sie am Arbeitsplatz wütend machen. Wie gehen Sie damit um? Wie schaffen Sie es, sich dann wieder selbst zu beruhigen? Oder darf ein Ausraster im Büro gar nicht sein? Für unsere Themenwoche "Raus mit der Wut" suchen wir Dinge, die Menschen am Arbeitsplätz wütend machen. Sind es unfähige Mitarbeiter? Der klickende Kugelschreiber des Kollegen in einer der Konferenzen? Oder diejenigen, die sich auf dem Flur lautstark über den neuesten Klatsch und Tratsch austauschen?