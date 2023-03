Zeitenwende im Recruiting Rüstungskonzerne kommen raus aus der Schmuddelecke

Headhunterin Brückner weiß, dass sich nicht alle Jobgruppen aus anderen Branchen wie dem Automobilbau oder dem Maschinenbau abwerben lassen. „Gerade Vertriebler suchen wir in aller Regel in der Rüstungsindustrie selbst: Das Geschäft mit Behörden – wie dem Beschaffungsamt der Bundeswehr – ist sehr speziell und erfordert viel Erfahrung“, sagt Brückner. Bei Stellen in der Produktion oder Entwicklung sei das anders: „Hier kommt es vor allem darauf an, dass die Unternehmen ein Projektgeschäft haben und nicht ein Großseriengeschäft wie die Autohersteller. Das Projektgeschäft im Maschinenbau hat viele Gemeinsamkeiten mit der Arbeit bei einem Rüstungshersteller“, sagt Brückner.