Zoff in Familienunternehmen: „Frieden ist nie mehr eingekehrt“

Wenn der Lebenspartner wechselt, dann gerät der Familienfrieden häufig in Gefahr, so scheint es.

Ja, in verschiedenen Konstellationen ist das so. Wenn die zweite Ehefrau Kinder bekommt, versucht sie oft, den eigenen Nachwuchs abzusichern. Dann vergessen die Ehemänner leider bisweilen die Rechte ihrer Kinder aus erster Ehe.



Und wann noch?

Bei Ehescheidungen ist die erste Ehefrau oft die Dumme. Meist hat sie in den Aufbaujahren des Unternehmens sparsam gelebt und sich nicht viel gönnen können. Zu Recht ist sie gekränkt, wenn der Neuen alles zufliegt, was sie selbst jahrelang vermissen musste.