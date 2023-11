Zufriedene Mitarbeiter Das macht Feelgood-Manager so wertvoll

Dass es in Braunschweig die erste Happiness-Managerin an einem deutschen Krankenhaus gab, war ein Zufall. Thu Trang Tran, Leiterin der Kommunikationsabteilung am SKBS, war im Urlaub von dem Concierge ihres Hotels derart begeistert, dass ihr die Idee kam: Könnte so ein Rundumdienstleister nicht auch Arbeitskräfte anziehen und halten? „Vor allem im Gesundheitswesen ist der Fachkräftemangel gravierend und für uns als Klinikum auch essenziell bedrohlich“, sagt sie. Im Wettstreit um Fachkräfte reiche es daher nicht mehr aus, in Stellenanzeigen mit familienfreundlichen Arbeitszeiten oder Abos für Fitnessstudio zu werben: „Denn diese Angebote haben alle.“