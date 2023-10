Zukunft der Managementausbildung „KI hat nun mal keine Emotionen“

Das müssen Sie erklären.

Ich kenne beide Welten: Ich spiele Go, und ich bin Unternehmer. Im Go kann die KI den bestmöglichen Zug inzwischen sehr gut vorhersagen. Im Management funktioniert das nicht. Es gibt drei wesentliche Unterschiede: Beim Go haben zwei Spieler die gleichen Ressourcen, insgesamt 361 Steine. In der Wirtschaft haben etliche Spieler verschiedene Ressourcen. Außerdem gibt es im Go keinen menschlichen Faktor. Sie spielen mit Steinen, nicht mit Mitarbeitern, die sie unterschiedlich behandeln, motivieren, kritisieren müssen. Und es treten beim Go keine geopolitischen Risiken wie Pandemien oder Kriege, keine Naturkatastrophen oder Wirtschaftskrisen auf. Diese müssen Manager bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen. Trotzdem müssen unsere Studenten Technologie durchdringen, um in einem digitalen Zeitalter einen guten Job machen zu können. Sie müssen verstehen, wie Daten und KI ihr Geschäft beeinflussen. Also integrieren wir diese Technologien, sei es KI oder Robotik, im Lernplan. Für diese Fächer haben wir den Begriff „Technovate“ eingeführt. Also ein Kofferwort aus Technology und Innovate. Wir haben es sogar urheberrechtlich schützen lassen (lacht).