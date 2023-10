Zukunft der Managementausbildung „KI hat nun mal keine Emotionen“

Neben den technologischen Fächern wie „Robotics and AI Business Innovation“ sticht noch ein anderer Kurs im Curriculum hervor: Keiei Dojo. Was hat es damit auf sich?

Dojo meint im ursprünglichen Sinn den Trainingsort in Kampfsportarten wie Judo oder Karate. Und Keiei bedeutet Management. Also Managementtraining. Wir bringen den Studenten dort etwas bei, was sonst nicht im gewöhnlichen Lehrplan vorkommt. Es gibt zum Beispiel eine alte chinesische Philosophie, die mich sehr inspiriert hat: Der Yangmingismus lehrt Menschen, bescheiden zu sein. Ihn bringen wir den Studenten näher. Und wir bringen ihnen etwas über Führungsstile bei. Dafür lesen sie Bücher, die auch mich sehr geprägt haben…