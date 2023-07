Zusammenarbeit Führung auf Distanz – so meistern Chefs das Homeoffice

Das bedeutet allerdings nicht, die Beschäftigten mit ständigen Anrufen zu überwachen, wie Weinand unterstreicht. Denn Homeoffice ist für Führungskräfte ein Balanceakt zwischen Engagement und Loslassen. „Vorgesetzte müssen lernen, Kontrolle abzugeben. Vertrauen in das Team ist hier das Stichwort“, sagt die Personalexpertin. Gleichzeitig müssten Führungskräfte noch klarer formulieren, was sie von ihren Mitarbeitern erwarten, weil die Hürden für Nachfragen größer sind.



„Missverständnisse entstehen auch dann, wenn davon ausgegangen wird, dass Menschen erreichbarer sind, nur weil sie im Homeoffice sitzen“, sagt Weinand. Deshalb sei es wichtig, für die Arbeit von zu Hause aus klar Arbeitszeiten und Pausen zu definieren. Für die Expertin ist es zudem gerade im Homeoffice entscheidend, dass alle Aufgaben eindeutig verteilt sind. Hier könne die sogenannte RACI-Methode helfen. Dabei wird in Tabellenform festgehalten, wer bei einem Projekt was macht: Wer ist zuständig, wer berät, wer muss lediglich informiert werden?