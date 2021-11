Zwei Chefs an der Spitze Funktioniert die Doppelspitze etwa doch nicht?

Auch bei Beiersdorf steht mit dem Vorstandsvorsitzenden Vincent Warnery ein Mann an der Spitze. Auf den Eben darunter, sind die Tandems durchaus ein Modell der Wahl. „Im Topmanagement geht es um die Übernahme von sehr großer Verantwortung“, weiß Braase. Sie persönlich würde sich sehr freuen, "wenn sich zukünftig auch in Konzernen Tandems für Vorstandsposten zusammenschließen". Doch es ist ein Prozess, der Zeit braucht. Denn für die Aufsichtsräte, die in den börsennotierten Konzernen den Vorstand bestellen, birgt ein solches Vorhaben enorme Unsicherheit: Wer weiß, ob die beiden Personen an der Spitze harmonieren? Wer kann schon erahnen, ob sie sich nicht doch mal in die Haare kriegen – und aus Führung Führungslosigkeit wird? Eine Person an der Spitze steht für Sicherheit. Beständigkeit. Keine Experimente.