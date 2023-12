60 Jahre Die Geschichte hinter dem Smiley

Und auch heute bringt das gelbe Gesicht Freude – auch wenn der Erfinder selbst davon nur wenig profitierte. Ein Kreis, zwei Punkte, ein Halbkreis und das ganze gelb ausgemalt: In etwa zehn Minuten soll Ball das Kultsymbol entworfen haben. Die schnelle Idee wurde zu einem weltweiten Hit. Allein bis 1971 hat sich der Anstecker mit dem Gesicht rund 50 Millionen Mal verkauft. Mittlerweile ziert das Gesicht Tassen, T-Shirts und sogar Bettwäsche. Und auch in der Musikbranche hat das kultige Symbol einen Platz gefunden. So nutzte etwa die Band Nirvana das Gesicht in einer abgewandelten Form als ihr Logo.