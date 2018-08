Agilitätsmythen: Arbeiten Sie agil, aber machen Sie es richtig

Keinesfalls. Zugegeben: Es fällt kleinen Teams oft leichter, agile Arbeitsweisen zu integrieren und durchzuhalten. Zum einen können weniger Beteiligte von der Methodik abweichen. Zum anderen denken kleinere Teams oft in kurzen Projektzyklen und jedem Teammitglied wird ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit abverlangt. Aber in jeder Teamgröße erfordern agile Arbeitsweisen Disziplin und Selbstverantwortung, Methodentreue und ein Anerkennen der in der Methodik verankerten Rollen. Und ohne ein Grundverständnis von Agilität im oberen Management skaliert Agilität eh nicht. Einen Anfang bietet da beispielsweise die Flexibilisierung von Budget- und Planungsprozessen mit einer agilen Ziel- und Ergebnisplanung, wie Google sie praktiziert. Diese setzen wir in vielen Transformationsprojekten auch in klassischen Strukturen erfolgreich um.