Alexander Schmidt „Lampenfieber wird nach wie vor tabuisiert“

Was erwarten Ihre Patienten und was empfehlen Sie ihnen?

Die Patienten wollen ihre massiven Ängste loswerden. Und was die Empfehlungen angeht, so kommt es immer darauf an, in welchem Entwicklungsstadium der Betreffende sich befindet. Ob er ein Anfänger oder ein Profi ist, der schon alles Mögliche probiert hat. Gleichwohl, es gibt Bausteine der Therapie, die jedem weiterhelfen. Dazu gehört die optimale Vorbereitung am Tag des Auftritts, und dazu gehören angstdämpfende Entspannungsverfahren, die man täglich anwenden sollte: Atemtechniken, Muskelrelaxation oder autogenes Training. Und was am Wichtigsten ist: dass man sich seinen Ängsten stellt, dass man lernt, mit ihnen umzugehen und sie als Teil der musikalischen Ausbildung versteht.