Alexander Schmidt „Lampenfieber wird nach wie vor tabuisiert“

Was ist der Unterschied zwischen Lampenfieber und Auftrittsangst?

„Normales“ Lampenfieber führt dazu, dass vorher geübte Leistungen auf der Bühne zu einer Spitzenperformance gesteigert werden. Sobald aber die Aufregung einen kritischen Punkt überschreitet, werden die Leistungen, die man eigentlich zu zeigen in der Lage ist, wieder schlechter oder so schlecht, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, zu performen. Sobald das regelmäßig passiert, spricht man von Auftrittsangst. Nur: Ein klares, klinisches Kriterium, das zwischen beiden Formen des Lampenfiebers unterscheidet, gibt es nicht. Zumal die Stärke des Lampenfiebers vom subjektiven Empfinden abhängt und jeder mal einen schlechten Tag hat.