Algorithmen in Unternehmen Fairness ist mathematisch unmöglich

In ähnlicher Weise sind die Fehlklassifizierungs- oder Fehlerquoten bei bestimmten Minderheiten immer dann am höchsten, wenn für sie weniger Daten verfügbar sind. Die Forschung zeigt, dass nur wenige klinische Studien ausreichend viele Angehörige von Minderheiten enthalten, um ihre Behandlungsergebnisse so genau vorherzusagen wie bei den weißen Männern, die sich in der Regel freiwillig zur Teilnahme melden. Diese gleiche Verzerrung findet sich bei Marketingalgorithmen, Preisgestaltungen, Kreditentscheidungen und Betrugserkennungssystemen. Viele Unternehmen haben festgestellt, dass es spürbare wirtschaftliche Auswirkungen haben kann, wenn sie eine Untergruppe unterschätzen.