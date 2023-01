Algorithmen in Unternehmen Wie Sie die Vorurteile einer künstlichen Intelligenz in den Griff kriegen

Diese verschiedenen Möglichkeiten führen zu einem Entscheidungsbaum, bei dem viele Aspekte – wie beispielsweise die Gewährleistung des Schutzes bestimmter Gruppen – in die Unternehmensrichtlinien integriert werden müssen. Fehlentscheidungen sind nach wie vor üblich. Ein europäisches Softwareunternehmen, das kürzlich eine sprachverarbeitende KI-Software entwickelt hat, um Anrufe im Vertrieb an die richtige Stelle zu leiten, war damit sehr erfolgreich – außer in Situationen, in denen die Anrufer einen regionalen Akzent hatten. In diesem Fall hätte die Fairness überprüft werden können, indem man eine vielfältigere Testgruppe einrichtet und sicherstellt, dass das Risiko einer Fehleinstufung für verschiedene regionale Gruppen gleich ist.



Um sicherzustellen, dass die Entwicklungs- und Testdatensätze, mit denen die Algorithmen trainiert wurden, müssen die Unternehmen darauf achten, dass darin verschiedene sensible Attribute abgedeckt sind und die Daten nicht schon durch den Auswahlprozess verzerrt sind. Der Algorithmus und somit auch Tests, die ihn auf seine Fairness prüfen, müssen die gesamte Bevölkerung berücksichtigen, nicht nur diejenigen, die es über die ersten Hürden geschafft haben. Dazu braucht es unter denjenigen, die das Modell entwickeln, ein Bewusstsein dafür, dass ihre Daten immer unvollständig sind.