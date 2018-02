Alles neu bei WiWo.de: Schneller, moderner, übersichtlicher – überall, wo Sie uns lesen

Liebe Leserin, lieber Leser,

was macht für Sie ein gutes Wirtschaftsportal im Internet aus, das Sie gerne und regelmäßig besuchen? Das haben wir Sie und uns in den vergangenen Monaten immer wieder gefragt. Eine ganz zentrale Antwort: Übersichtlichkeit. Sie müssen auf der Seite sofort finden, was Sie interessiert. Sie müssen sich intuitiv zurechtfinden können, damit Sie die besten Informationen und den größten Nutzen aus unseren Berichten, Analysen und Ratgebern ziehen können.