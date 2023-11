Alten Führerschein umtauschen Diese Fristen und Kosten müssen Sie beachten

Ja. Der neue Führerschein wird nach der Fertigstellung per Post zugeschickt. Allerdings muss der neue Führerschein zuvor beim zuständigen Straßenverkehrsamt beantragt werden. Ein Termin ist dafür meist nicht notwendig, allerdings kann es von Vorteil sein, sich frühzeitig online oder telefonisch anzukündigen. Die Bearbeitungskosten für den Umtausch des Führerscheins belaufen sich aktuell auf rund 25 Euro.



Transparenzhinweis: Dieser Artikel erschien erstmals im September 2022 bei der WirtschaftsWoche. Wir haben ihn aktualisiert und zeigen ihn aufgrund des Leserinteresses erneut.

