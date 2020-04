Anführer oder Verwalter So finden Firmen den richtigen Chef

Was also macht nun einen guten Chef aus? Die Studie legt den Schluss nahe, dass die Frage anders formuliert werden muss. Eigentümer von Unternehmen sollten prüfen, welche Art von Führungspersönlichkeit am besten zu den Anforderungen ihrer Branche und ihrer Firma passt. Kleine bis mittlere Betriebe mit eher gleichbleibenden Abläufen fahren womöglich am besten mit einem Manager, der sich auf die reibungslose Produktion konzentriert und keine Energie mit unnötigem Sendungsbewusstsein verschwendet. Größere Unternehmen, die im ständigen Wettbewerb um die besten Ideen und Köpfe stehen, entwickeln sich vielleicht unter einem Visionär mit Strahlkraft nach innen und außen besonders gut.