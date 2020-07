Arbeiten nach Corona So klappt Netzwerken aus dem Homeoffice

Für Onaran ist die Mixtur aus Geben und Nehmen das Erfolgsrezept: „Zunächst müsse man sich darüber werden, was man in einer Netzwerkbeziehung geben kann, bevor man etwas in Anspruch nimmt. Was sind Talente, Fähigkeiten, was meine Expertise, die ich mit Anderen teilen kann?“ Nach Ansicht von Eisenhofer hilft es beiden Seiten, wenn Kompetenzen klar umrissen sind. „Wenn jemand Fragen zum Thema Börse hat, ist die Chance groß, dass er mich fragt“, sagt der Finanzexperte. Bei anderen Themen hält er sich hingegen zurück. „Ich will nicht vom Kern ablenken und mein Profil schärfen.“