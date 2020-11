Arbeitslosenquote Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in Deutschland?

Im Jahr 1995 betrug die Arbeitslosenquote in Deutschland 9,4 Prozent, bis zum Jahr 2000 stieg sie auf bis zu 11,4 Prozent an. Nach der Jahrtausendwende waren in Deutschland nur noch 9,6 Prozent der potentiell Erwerbstätigen arbeitslos. In den kommenden Jahren bis 2003 hielt sich die Arbeitslosenquote bei unter zehn Prozent, stieg jedoch ab 2003 wieder kontinuierlich, bis sie 2005 einen Höchststand von 11,7 Prozent erreichte. Ab 2007 sank die Arbeitslosenquote trotz der aufkommenden weltweiten Finanzkrise.