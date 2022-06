Attraktivität „Was attraktiven Menschen zugeschrieben wird, ist ein Vorurteil“

Schon mehrere Studien haben in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, dass schöne Menschen mehr verdienen. Das Gehaltsplus schlägt hierzulande mehr zu Buche, als beispielsweise in den USA. 1994 ermittelte die umfangreiche Studie „Beauty and the Labor market“: Wenn man die Gesellschaft in drei gleich große Teile anhand ihres Aussehens teile, verdient das schönste Drittel 5 Prozent mehr als der Durchschnitt. Das unattraktivere Drittel verdienen 5 bis 10 Prozent weniger als der Durchschnitt. In Deutschland könnten schöne Frauen und Männer sogar bis zu 20 Prozent mehr Gehalt bekommen. Das zumindest ist das Ergebnis einer Auswertung der Ökonomin Eva Sierminska, die dazu verschiedene Studien analysiert hat.