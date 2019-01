Aufräumen mit Marie Kondo Warum Sie Ihren Schreibtisch nicht nach KonMari aufräumen sollten

„Ein Grund, wieso KonMari so erfolgreich ist, ist die Auswahl der Personen(-gruppen), die in den einzelnen Folgen gezeigt werden“, sagt Diplom-Psychologin Tanja Schuhmann von der Humboldt-Universität zu Berlin. „Jeder findet hier einen Bezugspunkt: von der Familie mit Kleinkindern und 50-Stunden-Job des Mannes, dem schwulen Pärchen bis zu der trauernden Witwe, die nach dem Tod ihres Mannes den Haushalt umgestalten will und auf einen Neuanfang für ihre Rente hofft.“



Die Sendung sei mehr als eine reine Aufräum-Sendung, sondern spreche auch über menschliches Verhalten, das sich gegebenfalls in der Art äußert, wie die Teilnehmer Ordnung halten oder auch nicht. „In der Serie werden diese Angewohnheiten sensibel und ohne Bewertung als Schwäche gezeigt. Hierin liegt ein weiterer wichtiger Faktor für den Erfolg von „Tidying up with Marie Kondo“: Scheinbar lösen sich durch das Aufräumen auch die störenden psychischen Angewohnheiten und ordnen sich, zeitgleich mit der Wohnung oder dem Haus“, sagt Schuhmann.