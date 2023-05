Ausgleich zum Job Haben Sie das richtige Hobby für Ihre Karriere?

Die Wissenschaftler Sebastian Seibel, Judith Volmer und Antje Schmidt haben sich in einer Studie, die im Journal „Leisure Sciences“ erschienen ist, der Vorfreude auf ein abendliches Hobby gewidmet. Die drei Forscher der Universitäten in Bamberg, Würzburg und dem niederländischen Groningen fanden heraus, dass allein die Vorfreude auf die Freizeitaktivität das Engagement am Arbeitsplatz steigert. Dafür haben sie Arbeitnehmer während ihrer Arbeitstage morgens, mittags und abends befragt. Die Teilnehmer sollten unter anderem ihre Freizeitaktivität beschreiben, der sie sich nach der Arbeit widmen würden. Sei es Sport oder ein Filmabend daheim. Außerdem gaben sie an, wie engagiert sie sich bei der Arbeit fühlen. Eine erste Gruppe mit 85 Teilnehmern befragten die Forscher nur an einem Arbeitstag – entweder am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Die andere Gruppe mit 56 Teilnehmern musste die Fragen jeden Arbeitstag – also von Montag bis Freitag – drei Mal pro Tag beantworten.