Ausmisten und kombinieren So gelingt die nachhaltige Kleiderkollektion fürs Büro

Was mir nicht gefällt, wird also aussortiert. Und was ist mit Kleidungsstücken, bei denen ich mir unsicher bin?

Die ziehen Sie noch einmal an. So können Sie einerseits sehen, ob sie Ihnen stehen. Außerdem lässt sich auf diese Weise feststellen, ob das Stück vielleicht in Kombination mit anderen doch einen Platz im Kleiderschrank hat. Was aussortiert wird, kann ja immer noch gut sein und in den Second-Hand-Kreislauf gehen. Die Sharing Economy etwa in Form von Kleidertauschbörsen wird sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Wir brauchen Qualität und Abwechslung.