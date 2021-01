Automatisierung Lernen, was die Roboter nicht können

Aus dieser Unterscheidung ergeben sich für Arbeitnehmer verschiedene finanzielle Überlegungen. Und die sind entscheidend, denn aus der ökonomischen Forschung wisse man, so Janssen, dass sich Menschen gar nicht unbedingt deshalb weiterbilden, weil sie sich spannende Einblicke versprechen - sondern vor allem, weil sie sich mehr Geld davon erhoffen. Seine Empfehlung: Wer eine sehr firmenspezifische Fähigkeit lernen möchte, sollte die Weiterbildungskosten mindestens mit dem Arbeitgeber teilen. Die Firma profitiere sehr stark davon, so Janssen, und dieser Produktivitätsgewinn könnte auch das eigene Gehalt steigern. Sollte man aber den Job verlieren, ist das sehr spezifische Wissen auf dem Arbeitsmarkt weniger wert. Bei allgemeineren Fähigkeiten sieht er die Situation umgekehrt: In der Theorie haben Unternehmen keinen direkten Anreiz, ihre Mitarbeiter darin zu schulen, weil sie dadurch auch attraktivere Kandidaten für die Konkurrenz werden. In der Praxis tun sie es dennoch, verlangen aber das Geld anteilig zurück, sollten Mitarbeiter wirklich wechseln.