Bedeutung von ESG für Arbeitnehmer Die Babyboomer scheren sich sehr wohl ums Klima

Diese Befunde sind wohl auch mit dem altersbedingten Gehalts- und Wohlstandsgefälle zu erklären. Sie entkräften aber den weitverbreiteten Vorwurf an die Boomer, sich selbst zu wenig einzuschränken. Und angesichts der Tatsache, dass der Klimawandel die jüngeren Generationen am längsten betrifft, sind sie doch überraschend. Auch in der Frage nach der Diskrepanz zwischen Öko-Wunsch und Lebenswirklichkeit sehen sich die Boomer am besten aufgestellt, was natürlich auch damit zusammenhängen kann, dass sie geringere ökologische Ansprüche haben als die Gen Z.



Aber noch bei einem weiteren Punkt, den Edelman abgefragt hat, schneiden die Über-60-Jährigen besser ab (siehe Grafik). Die Furcht vor einem Verlust an Lebensqualität durch klimaschonendes Verhalten sinkt mit dem Alter: Mehr als 40 Prozent der Deutschen zwischen 18 und 39 haben diese Angst. Bei denjenigen, die älter als 50 Jahre sind, sind es deutlich unter 30 Prozent. International bestätigt sich dieses Bild, allerdings mit höheren Werten in jeder Altersgruppe.