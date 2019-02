Benefits Die Extras von der Firma werden zur neuen Währung

Grundsätzlich erwarteten 91 Prozent, dass die Bedeutung von Benefits in ihrer jeweiligen Branche in Zukunft zunehmen werde. In den Ergebnissen zeigen sich Überschneidungen mit den arbeitnehmerseitigen Ergebnissen von Kununu – aber auch Abweichungen. So ist der hundefreundliche Arbeitsplatz aus Unternehmenssicht ein eher unwichtiges Extra.