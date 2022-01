Bevölkerungsreichste Länder der Erde In welchem Land leben 2022 die meisten Menschen der Welt?

Bangladesch liegt in Südasien an der Küste zum Indischen Ozean. Hier leben 166,3 Millionen Menschen auf einer Fläche von gerade einmal 147.570 Quadratkilometern, was Bangladesch nicht nur zu einem der bevölkerungsreichsten, sondern auch zu einem der am dichtesten besiedelten Länder der Welt macht. Bekannt ist Bangladesch vor allem für seine Textilindustrie, die viele bekannte Marken für die Produktion ihrer Kleidung nutzen.