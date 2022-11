Bewahrer oder Selbstoptimierer? Zukunftsforscher: Die künftige Dreiteilung der Gesellschaft

Sie haben höchst unterschiedliche Vorstellungen, wenn es um Themen wie Wohnen, Arbeiten oder Mobilität im Jahr 2030 geht. So haben die Zukunftsforscher in einer neuen Erhebung („Zukunftsperspektiven 2030“), die der WirtschaftsWoche vorliegt, herausgefunden, dass Bewahrer weiterhin das klassisch finanzierte Eigenheim bevorzugen. Sie wollen außerdem auch künftig Job und Arbeit trennen und nur wenig von zu Hause arbeiten. Ins Büro geht's auch künftig am liebsten mit dem Auto. Dabei motiviert sie vor allem, einen gewissen Lebensstandard zu erreichen und zu erhalten. Bei der Wahl des Arbeitgebers ist ihnen Sicherheit und Stabilität wichtig.