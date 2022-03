BMI-Rechner So berechnen Sie den Body-Mass-Index

Der ideale BMI liegt nach der Formel aus medizinischer Sicht laut WHO zwischen 18,5 und 24,9 für erwachsene Menschen ab 20 Jahren. Für Männer sollte der optimale BMI zwischen 19 und 29 liegen. Allerdings hängt es hier stark vom Alter ab: So sollten Männer zwischen 19 und 24 Jahren einen BMI von 19 bis 24 haben. Dagegen sollten Männer über 64 Jahren einen BMI zwischen 24 und 29 haben. Die BMI Werte steigen hierbei um jeweils eins mit zunehmenden Alter in Fünfjahresschritten. So sollten Männer, die zwischen 25 und 34 Jahre alt sind, einen BMI von 20 bis 25 haben.