Bugatti, Lamborghini & Co. Die zehn teuersten Autos der Welt

Am 02. August 2019 durchbrach der Bugatti Chiron Super Sport die 300 Meilen pro Stunde-Grenze – das entspricht etwa 490 Stundenkilometern. Anschließend baute die VW-Tochter Bugatti die Sonderedition des Hypercars in Serie. Was im ersten Moment nach Massenproduktion klingt, ist allerdings, wie bei den meisten Fahrzeugen in dieser Liste, eine streng limitierte Kleinstserien-Produktion. Gerade einmal 30 Stück des Rekord-Fahrzeuges Bugatti Chiron Super Sport 300+ wurden seit 2019 gebaut. Um an eines der 1600-PS-Fahrzeuge zu kommen, müssen Käufer bereit sein, eine Summe von mehr als 3,5 Millionen Euro zu bezahlen.