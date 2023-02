Bußgeldrechner 2023 Geblitzt worden? Berechnen Sie das zu erwartende Bußgeld online

Um das zu erwartende Bußgeld möglichst genau berechnen zu können, sollten Sie alle Felder des Bußgeldrechners möglichst genau ausfüllen. Auf der linken Seite geben Sie Ihre gefahrene Geschwindigkeit sowie den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug an. Haben Sie keine genauen Zahlen, dann versuchen Sie, die Situation so genau wie möglich zu schätzen. Auf der rechten Seite wählen Sie den Tatbestand. Hier können Sie zwischen den Tatbeständen „Abstand“, „Geschwindigkeit“ und „Rotlicht“ auswählen. Zum Schluss klicken Sie an, ob Sie sich noch in der Probezeit befinden.