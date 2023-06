Chinesische Spione Wenn chinesische Investoren nur blockieren wollen

Und wie kam man drauf?

Das Unternehmen fand erste Hinweise, dass Chinesen beteiligt sein könnten, bei einer Anfangsprüfung. Wir prüften daraufhin umfassend und fanden heraus, dass die Beteiligung über ein verschachteltes Firmenkonstrukt gehalten wurde – und sie als Mitgesellschafter eigentlich nicht erkennbar sein wollten. In einem anderen Fall war es ein gemeinsamer Steuerberater in China, der sich als Dreh- und Angelpunkt erwies. Auch Manager, die in der Vergangenheit schon in staatlich gesteuerten Betrieben in früheren Jahre gearbeitet hatten, haben sich schon als verdächtig entpuppt.