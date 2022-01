Corona-Impfquoten im Vergleich Wie hoch ist die Impfquote in Deutschland aktuell?

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) erfolgt die Erhebung der Daten zur Corona-Impfung in den Impfzentren und mithilfe der mobilen Impfteams. Autorisierte Mitarbeiter in den Impfzentren und Impfteams können im „Digitalen Impfquotenmonitoring“ entsprechende Daten eingeben. Diese werden an die Bundesdruckerei übermittelt, wo im Auftrag des RKI alle nötigen Informationen zwischengespeichert werden. Das Bundesministerium für Gesundheit fasst außerdem alle aktuellen Daten zur Corona-Impfung auf einem Dashboard zusammen.