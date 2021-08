Corona-Impfung Geschenke für Geimpfte: Hier gibt es die schrägsten Impfanreize

In Europa gibt es für Impflinge derweil noch vergleichsweise wenig zu holen. Serbische Bürgerinnen und Bürger erhalten umgerechnet etwa 25 Euro pro Impfung. In Griechenland spendiert der Staat den 18- bis 25-Jährigen Gutscheine im Wert von 150 Euro. Das Geld können die Griechen als Handyguthaben verwenden oder für Flug- und Bahntickets, Hotels, Campingplätze sowie Eintrittskarten für Theater, Konzerte oder Kinos nutzen. In Südfrankreich erhalten Impfwillige Jahresabos für Fahrräder oder kostenlose Konzertkarten. Auch in der Schweiz setzen einige Kantone auf Anreize, etwa in Form von Shopping-Gutscheine für geimpfte Verwaltungsmitarbeiter.



Während sich Geimpfte rund um den Globus bereits seit Monaten über Goodies und Geldprämien freuen, läuft die Debatte um Impf-Geschenke in Deutschland erst langsam an. Große Preise gibt es (noch) nicht, dafür aber ein paar schmackhafte Trostpreise: Bei Impfpartys in Bayern etwa gibt’s gratis Bratwürste plus Freigetränke nach dem Pieks.