Corona-Impfung Wie hoch ist die Impfquote in Deutschland aktuell?

Das RKI meldet, dass einschließlich bis zum 15. Juni 2021 bisher 40.475.199 Menschen in Deutschland gegen Corona erstmalig geimpft wurden. 22.302.188 Personen davon haben bereits eine Zweitimpfung erhalten. Somit wurden insgesamt bisher 62.777.387 Impfdosen verabreicht. Die Impfquote in Deutschland für die Gesamtbevölkerung liegt aktuell bei 26,8 Prozent. Dieser Wert bezieht sich auf vollständig geimpfte Personen - also Personen, die bereits ihre Zweitimpfung erhalten haben. Die Quote der Erstimpfungen in Deutschland liegt aktuell bei 48,7 Prozent.