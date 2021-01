Corona-Impfungen Mit Pommes für die Spritze

Bei einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 67 Prozent der Befragten an, dass sie sich impfen lassen wollen. So sehr sich manch ein Unternehmer wohl wünschen mag, dass die Bereitschaft etwas höher liegt – eine Impfpflicht lehnen Arbeitgeber ab. In einer aktuellen Umfrage unter Entscheidungsträgern des Magazins „Markt und Mittelstand" gaben 69 Prozent an, ihren Leuten zwar einen Impfschutz zu empfehlen, diesen aber nicht kontrollieren zu wollen. Eine Pflicht ist rechtlich derzeit auch nicht möglich, da der Arbeitgeber zwar Weisungen aussprechen kann, die Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer aber gewichtiger sind.