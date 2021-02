Corona-Impfungen So wollen Unternehmen Mitarbeiter von der Impfung überzeugen

Bei einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 67 Prozent der Befragten an, dass sie sich impfen lassen wollen. So sehr sich manch ein Unternehmer wohl wünschen mag, dass die Bereitschaft etwas höher liegt – eine Impfpflicht lehnen Arbeitgeber ab. In einer aktuellen Umfrage unter Entscheidungsträgern des Magazins „Markt und Mittelstand" gaben 69 Prozent an, ihren Leuten zwar einen Impfschutz zu empfehlen, diesen aber nicht kontrollieren zu wollen.



Nadja Hartmann beschreibt die aktuelle Ausgangslage so: „Der Arbeitgeber hat ein großes Interesse daran, dass sich viele Arbeitnehmer impfen lassen, um die Gesundheit zu erhalten und den Betrieb aufrechtzuerhalten“, sagt die Arbeitsrechtsexpertin bei der Kanzlei Rittershaus, „Das Interesse des Arbeitgebers kollidiert aber insbesondere mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers und dem Recht des Arbeitnehmers auf körperliche Unversehrtheit.“ Gerade in der Pandemie wäre es wünschenswert, dass Arbeitnehmer sich freiwillig impfen lassen und auch freiwillig ihren Impfschutz offenlegen, so Hartmann.