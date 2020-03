Corona-Krise: Nachrichten, die Hoffnung machen

China: Einige Schulen haben wieder geöffnet In der südwestchinesischen Provinz Guizhou öffnen nach mehr als einem Monat erstmals wieder Schulen – auch wenn die Sicherheitsvorkehrungen noch streng sind. So bekommen die Schüler beim Betreten der Gebäude Fieber gemessen. In den Schlafsälen der Internate dürfen sie nicht Kopf an Kopf schlafen. Und es gibt versetzte Stundenpläne, damit sich die Klassen in den Pausen nicht über den Weg laufen.