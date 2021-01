Corona-Lockdown Wie verlief der erste Lockdown?

Am 11. Mai 2020 dürfen auch die ersten Restaurants, Bars und Lokale wieder öffnen. Wie in Friseursalons gelten auch hier strenge Abstands- und Hygieneregeln. Die gesamte Branche ist angeschlagen und bleibt es auch weiterhin. Etwa einen Monat später, am 15. Juni treten weitere Lockerungen in Kraft. Die Corona-Beschränkungen werden so weit zurück gefahren, dass auch wieder Kontaktsportarten möglich sind. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens kehrt wieder Normalität ein. Einige Beschränkungen wie die Maskenpflicht bleiben dennoch bestehen.