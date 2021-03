Corona-Masken im Vergleich: Welche Maske schützt am besten?

Bei der einfachen Mund-Nasen-Bedeckung handelt es sich meistens um Alltagsmasken aus Stoff, die vor allem zu Beginn der Coronakrise oft getragen wurden. Meistens werden sie aus handelsüblichen Stoffen genäht und in jeglichen Alltagssituationen getragen. Sie zählen nicht in die Kategorie der medizinischen Produkte und müssen daher auch keine Anforderungen zur Filterleistung oder bestimmte Gesetze erfüllen. Sie bieten also in der Regel weniger Schutz, als regulierte und geprüfte Maskentypen und dürfen daher nicht mit entsprechender Leistung beworben werden.