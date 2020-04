Es fehlt nicht nur den Kindern, sondern allzu oft auch den Eltern an notwendigen digitalen und sozialen Kompetenzen. Insofern erstaunt es nicht, dass manche Eltern fürchten, ihre Kinder könnten im Wissenserwerb zurückfallen, weil sie nicht gewohnt sind, sich selbst zu motivieren. Selbst als gemeinnützig gefeierte Konzepte wie die Khan-Akademie sind nur dann als Nachhilfe-Instanzen wirksam, wenn eine Familie solche Angebot kennt und zumindest einen Computer im Haus hat.



Covid-19 stellt diese schon lange vorhandene soziale Kluft in der Gesellschaft jetzt deutlicher zur Schau. Das Humboldtsche Bildungsideal, auf das wir uns gern berufen, zielt auf das aufgeklärte, selbstbestimmte Individuum, zu dem sich alle Bürgerinnen und Bürger einer Gesellschaft entwickeln sollten. Doch jetzt ist Allgemeinbildung so elitär wie selten zuvor. Wer im Zeitalter „before Covid“ für breite digitale Aufklärung gesorgt hat, ist im Vorteil.