Darf ich Ihnen meine Karte geben? Warum sich die Visitenkarte so tapfer hält

Wie viele Visitenkarten in Deutschland jährlich gedruckt und vertrieben werden, ist unklar. Der Bundesverband Druck und Medien teilt mit: „Die Menge der in Deutschland gedruckten Visitenkarten lässt sich nicht bestimmen.“ Neben Geschäften wie dem von Leu gibt es auch Druckereien und im Internet hat sich ein breiter Markt an Online-Druckereien etabliert, die auch Visitenkarten anbieten.



Von der Online-Druckerei Vistaprint heißt es, die Nachfrage nach gedruckten Visitenkarten steige - insbesondere im Premium-Segment. „Das heißt, unsere Kunden legen zunehmend Wert auf hochwertige oder außergewöhnliche Papiersorten, Veredelungen oder neue Formate. Dabei steigt sowohl die Anzahl an gedruckten Visitenkarten als auch die Anzahl der Druckaufträge, was dafür spricht, dass unsere Kunden ihre Visitenkarten häufiger aktualisieren oder verändern“, sagt der Marketingleiter für Deutschland, Georg Treugut. Visitenkarten seien in Deutschland die größte Produktkategorie vor Flyern, Postkarten und Werbebannern. Visitenkarten-Kunden seien vorrangig Kleinunternehmen, Selbstständige und Start-up-Firmen.