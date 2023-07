Das Büro schrumpft Büro-Neuvermietungen brechen um 40 Prozent ein

Der Trend zum Schrumpfbüro wird wohl anhalten. Das McKinsey Global Institute – Teil der weltweit tätigen Unternehmensberatung – hat den Büromarkt in neun führenden Wirtschaftsmetropolen untersucht. So schätzen die Autoren der Studie, dass der Bedarf an Büroflächen bis 2030 in sieben der neun Städte sinken wird – so in München um 16 Prozent, in Shanghai um 14 und in San Francisco sogar um 20 Prozent.