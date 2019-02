„Das Ende ist nah“ So klappt es mit der Selbstmotivation

Zusammen mit ihren Züricher Kollegen Veronika Brandstätter und Thomas Czikmantori untersuchte sie, wie sich Menschen für unangenehme oder herausfordernde Aufgaben motivierten. Die drei Forscher befragten zunächst mehrere Hundert Teilnehmer und identifizierten dabei 19 Herangehensweisen: Einige Probanden setzten sich beispielsweise Ziele und überwachten deren Erreichen. Andere versuchten, die Situation durch Ablenkung erträglicher zu gestalten, oder dachten an etwas ganz anderes.



Mit diesem Wissen wollten Hennecke und ihre Kollegen herausfinden, welche der Strategien wann und für wen am besten geeignet ist. Dazu rekrutierten sie 264 deutsche Studenten, die ihnen über eine Woche hinweg Einblick in ihren Alltag gewährten. In zufälligen Abständen bekamen die Teilnehmer eine SMS auf ihr Handy gespielt: mit der Bitte, einen kurzen Fragebogen auszufüllen. Darin sollten sie angeben, ob sie in der vergangenen Stunde eine unangenehme Situation erlebt hatten, wie sie damit umgegangen waren, wie sie sich damit fühlten.