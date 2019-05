Datenschutz: „Die DSGVO hat das Zeug zum Exportschlager“

Vor einem Jahr herrschte große Unsicherheit darüber, welche Maßnahmen denn jetzt tatsächlich notwendig sind. Ist das mittlerweile geklärt?

Anne Lauber-Rönsberg, Jura-Professorin: Wir sind ein Stück weitergekommen, aber sehr viel mehr Rechtssicherheit hat das Jahr noch nicht gebracht. In vielen Bereichen gibt es noch keine Rechtsprechung, die die einzuhaltenden Standards klärt. Auch die nationalen Gesetzgeber haben sehr spät reagiert. Die DSGVO ist schon im Jahr 2016 in Kraft getreten. Seitdem wussten wir also, was im Mai 2018 auf uns zukommen würde, wenn sie offiziell zur Anwendung kommt. Für die Unternehmen ist problematisch, dass die nationalen Anpassungsgesetze erst kurz vor Mai 2018 verabschiedet wurden. Immerhin wurden die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen in Deutschland – im Gegensatz zu einigen anderen EU-Mitgliedstaaten – damit noch fristgerecht geschaffen.