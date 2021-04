Der Rat der Weisen: Unzufrieden trotz objektiv perfektem Leben – was kann ich tun?

Wenn Sie nun das Themenfeld, in dem es ein Störgefühl gibt, identifiziert haben, fragen Sie sich Folgendes: Wie kann ich diese Störung am einfachsten beheben? Meist steht ein Gespräch mit einer anderen Person an oder Sie entdecken ein eigenes Verhaltensmuster, das diese Störung hervorruft.



Dann gilt es das Muster zu durchbrechen. Beides erfordert Mut, denn Sie müssen die Entscheidung treffen, die Störung tatsächlich beheben zu wollen. Und zwar so schnell wie möglich. Immerhin sollte ein objektiv perfekt laufendes Leben auch subjektiv so empfunden werden.



Sollten Sie das Gefühl haben diese genannten Schritte nicht allein bewältigen zu können, dann holen Sie sich Hilfe. Das kann, je nach Bedarf und Bedeutung des Themas, freundschaftliche oder professionelle Hilfe sein.