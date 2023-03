Deutsche Auswanderer Warum Deutsche wegziehen: Zwei Auswanderungsberater berichten

Die beliebtesten Länder der Deutschen zum Auswandern sind die beiden Nachbarländer Österreich und Schweiz. Auf Platz drei: die USA. Warum eigentlich? Immer noch hätten viele ein Bild im Kopf, dass das Land „unbegrenzte Möglichkeiten“ biete, sagt Hoffmann. Während Abkommen die Arbeitsmigration in EU-Ländern vereinfachen, sind die Hürden, in Amerika zu arbeiten, bekanntermaßen deutlich höher. Das Visum hätten einige dennoch „nicht so auf dem Schirm“, erzählt Hoffmann, was sich häufig erst in den Gesprächen zeige. Bei Hoffmann wurde im vergangenen Jahr Kanada als Top-Auswanderungsziel nachgefragt. Doch ein Blick auf die Seite der Einwanderungsbehörde zeige schnell, ob man in eine der Einwanderungskategorien passe – oder nicht.