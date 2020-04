Die andere Seite der Coronakrise Nachrichten, die wieder Mut machen

Deutschland: Regierung und Opposition rücken zusammen. Die Menschen gehen im übertragenen Sinne aufeinander zu – nicht nur am Telefon, sondern auch im Bundestag. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus lobte die Zusammenarbeit mit der Opposition im Kampf gegen die Coronakrise als „unglaublich konstruktiv“. So will beispielsweise die Führung der FDP-Fraktion vorschlagen, für die Aussetzung der Schuldenbremse zu stimmen. Das gab der Parlamentarische Geschäftsführer Marco Buschmann bekannt. Die Große Koalition wird wegen Corona-Infektionen und weiteren Quarantänefällen wohl nicht die nötige Mehrheit dafür haben. Pläne zur Tilgung der neuen Schulden will Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im Gegenzug bei der FDP-Fraktionssitzung präsentieren. Am Mittwoch soll dann auch die Geschäftsordnung des Bundestages so geändert werden, dass die Handlungsfähigkeit in der Coronakrise mit weniger Abgeordneten erhalten bleibt.