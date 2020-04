Die andere Seite der Coronakrise Nachrichten, die wieder Mut machen

Weltweit: Fachfremde Unternehmen planen die Herstellung medizinischer Produkte Desinfektionsmittel, Beatmungsgeräte und Atemschutzmasken sind im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus essenziell. Und auch teilweise rar. Verschiedene (wohlgemerkt fachfremde) Unternehmen wollen ihre Produktion demnächst umstellen oder überlegen zumindest, ob das möglich wäre. So will der Kosmetik-Konzern Beiersdorf nun medizinische Desinfektionsmittel herstellen. Im ersten Schritt werden mindestens 500 Tonnen Desinfektionsmittel in den Produktionswerken in Hamburg, Waldheim (Sachsen) und Tres Cantos bei Madrid hergestellt, teilte Beiersdorf mit. Auch der Luxuskonzern LVMH will in seinen Parfum- und Kosmetikfabriken in Frankreich große Mengen Desinfektionsmittel produzieren. Die Fabriken, die eigentlich Parfüm für Christian Dior oder Givenchy produzieren, sollen entsprechendes Gel herstellen, um dem Mangel an Desinfektionsmittel entgegenzuwirken. Hier finden Sie eine Übersicht über die Bemühungen von Beiersdorf, LVMH, Trigema und Co.